Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE000A1YDDM9 Decheng Technology AG 30.06.2022 DE000A3MQRK6 Decheng Technology AG 01.07.2022 Tausch 500:1

US30205M1018 Exicure Inc. 30.06.2022 US30205M2008 Exicure Inc. 01.07.2022 Tausch 30:1

