Unterföhring (ots) -- Charly Classen: "Wir wollen eine treibende Kraft für das Wachstum des Frauensports sein"- Erstklassige Live-Übertragungen: Wimbledon 2022, Ladies European Tour, W Series, World Surf League- Women @ Wimbledon: Am 1. Juli kompletter Sendetag mit Frauen-Tennis auf Sky Sport 3- Sky Sport News: Dreiteilige Doku-Serie "Born for this - Mehr als Fußball" am 6./7. Juli, tägliche Berichterstattung zur Fußball-Europameisterschaft und zweite Ausgabe des Magazins GameCHANGERINNEN am 21. Juli- Social Media: Neuer Instagram Channel @skysportwomen ab 1. JuliUnterföhring, 30. Juni 2022 - Der Monat Juli steht bei Sky Sport im Zeichen des Frauensports. Sky Zuschauer dürfen sich auf erstklassiges Programm mit vielen Live-Übertragungen und Non-Live Formaten freuen. Zu den Highlights gehören die exklusiven Wimbledon-Übertragungen, Weltklasse-Golf bei den Ladies European Open und weiteren Rennen der W Series. Zudem zeigt Sky Sport News die dreiteilige Doku-Serie über die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen "Born for this - Mehr als Fußball" und die nächste Ausgabe des Magazins GameCHANGERINNEN.Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland: "Wir bei Sky Sport sehen das große Potenzial im Frauensport und wollen ein Teil seines Erfolgs sein. Wir sind uns auch bewusst, dass wir einen positiven Beitrag zum Frauensport und zur Gesellschaft leisten können. Wir möchten, dass sich jeder, der mit unseren Inhalten und Produkten in Berührung kommt, vertreten fühlt. Wir wollen eine wichtige treibende Kraft für das Wachstum des Frauensports sein und bieten ihm deswegen zunehmend eine Plattform."Die Highlights im Einzelnen:Women@Wimbledon - Frauen-Tennis pur am 1. Juli auf Sky Sport 3Zwei Wochen lang steht bei Sky der heilige Rasen von Wimbledon im Fokus und Sky Sport überträgt täglich live und exklusiv vom wichtigsten Tennisturnier des Jahres. Am Freitag, 1. Juli, zeigt Sky anlässlich des Frauensport-Monats Juli bei Sky den kompletten Tag Frauen-Tennis aus Wimbledon auf Sky Sport 3. Neben dem Live-Programm kommen dann Tennis-Fans in den Genuss, sich denkwürdige Finals wie Angelique Kerber gegen Serena Williams aus dem Jahr 2018 oder das Finale zwischen Steffi Graf gegen Jana Novotna aus dem Jahr 1993 noch einmal anzuschauen.Ladies European TourIm Juli zeigt Sky zwei der besten Turniere der Ladies European Tour live. Dazu zählen die Amundi German Masters (01.-03. Juli) im Golf & Country Club Seddiner See, Deutschland sowie die Trust Golf Women's Scottish Open (28.-31. Juli) in Dundonald Links, Schottland.Starke Frauen auf der Rennstrecke - die W SeriesAußerdem zeigt Sky Sport drei weitere Rennen der Frauen-Rennserie W Series im kommenden Monat. Die W Series ist eine seit 2019 bestehende internationale Rennserie, an der ausschließlich Fahrerinnen teilnehmen können. Ausgetragen werden die Rennen in Formel 3 Rennwagen. Gefahren wird im Juli in Silverstone (01.-03. Juli), Le Castellet (22.-24. Juli) und Budapest (29.-31. Juli). Sky zeigt alle Rennen exklusiv in Deutschland.Frauenfußball-Doku "Born for this - mehr als Fußball"Am 6./7. Juli zeigt Sky Sport News die erste serielle Frauenfußball-Doku über eine Nationalmannschaft fürs TV weltweit - ausgestrahlt von der Senderallianz Sky, ARD und Magenta TV. Im Mittelpunkt der dreiteiligen Serie stehen die Spielerinnen und ihre ganz persönlichen Geschichten und Hintergründe. Die Doku ist ein zentraler Meilenstein der Strategie Frauen im Fußball 2027*, die zu den wichtigsten Zukunftsprojekten im Deutschen Fußball-Bund zählt. Sky Sport News strahlt die erste Folge am 6. Juli um 17:00 Uhr aus, die zweite Folge um 19:00 Uhr und die dritte Folge am 7. Juli um 17:00 Uhr.Frauensport-Magazin GameCHANGERINNENBereits seit dem 16. Juni gibt es das monatliche Frauensport-Magazin GameCHANGERINNEN auf Sky Sport News, bei dem die persönlichen Geschichten von Athletinnen und Sportlerinnen im Vordergrund stehen. Die nächste Ausgabe ist für den 21. Juli mit Moderatorin Laura Lutz geplant.Die Frauen-Europameisterschaft täglich auf Sky Sport NewsZudem wird Sky Sport News umfassend und täglich der von der Fußball-Europameisterschaft der Frauen berichten, die in der Zeit vom 6. - 31. Juli in England stattfindet. Hier haben wir mit Julia Simic auch eine EM-Expertin bei Sky Sport News an Board, um die Spiele zu analysieren.Neuer Instagram Channel @skysportwomenAuch über Social Media wird Sky dem Frauensport zukünftig eine noch größere Plattform bieten. Ab dem morgigen Tag startet der neue Instagram Channel @skysportwomen. Neben News und Highlights aus dem Frauensport wird es viele persönliche Einblicke aus der Welt der Athletinnen sowie ausgewählte Ausschnitte aus dem neuen Magazin GameCHANGERINNEN geben. 