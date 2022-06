NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer dürfte die Rekordmarge in der Autosparte aus dem ersten Quartal übertroffen oder zumindest erneut erreicht haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das zweite Quartal. Er hält zudem eine Anhebung der Margenprognose für das Gesamtjahr im weiteren Jahresverlauf für möglich./ck/bek



ISIN: DE0007100000

