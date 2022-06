München (ots) -Zur Aktuellen Stunde "Ran an Bohrmaschine, Bäckerschütze und Bürste: Anpacker für den grünen Aufbruch braucht das Land!" heute im Bayerischen Landtag übersenden wir Ihnen Statements unserer Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses Kerstin Schreyer und unseres Wirtschaftspolitikers Martin Mittag.Dazu die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion, Kerstin Schreyer:"Wir sind der starke Partner des Mittelstands und Handwerks - und nicht die Grünen! Ob Hightech-Agenda oder Digitalbonus für den Mittelstand - die Grünen haben im Landtag alle wichtigen Impulse für unseren Mittelstand abgelehnt. Das Handwerk steht vor großen Herausforderungen. Die CSU steht hier fest an der Seite. Das war so und das wird so bleiben."Dazu Martin Mittag, Mitglied im Wirtschaftsausschuss:"Unser Handwerk war und ist Motor und Anker für Bayerns Wirtschaft. Gerade jetzt mit den Auswirkungen der Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist Sicherheit und Stabilität das allerwichtigste. Dafür braucht es bezahlbare Energiepreise und Unterstützung gegen die Rohstoffknappheit. Zudem müssen wir die unternehmerischen Freiheiten stärken - das ist die Grundlage für ein weiter starkes Handwerk. Weitere Verbote, Bürokratie und Bevormundung wie von den Grünen gefordert führt zum Gegenteil."Seit 2017 wurden insgesamt 170 Millionen Fördermittel bereitgestellt und im Jahr 2022 sind weitere 38 Millionen geplant. Zudem legt die CSU-Fraktion bei der Handwerksförderung einen klaren Schwerpunkt auf die berufliche Bildung. Dies umfasst Bau- und Ausstattungsinvestitionen bei Berufsbildungszentren sowie Kurse zur überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung sowie zur FortbildungPressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMarcel EscherStellv. PressesprecherE-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deBirger NemitzPressereferent und Referent für Social MediaE-Mail: birger.nemitz@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5262105