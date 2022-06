Der Juni endet mit einem verlustreichen Tag. Der DAX rutscht deutlich unter die 13.000-Punkte-Marke und auch der MDAX und der TecDAX schließen im Minus. Grund für den Abverkauf auf breiter Front sind die wieder gestiegenen Sorgen vor einer Rezession. Bei Uniper sorgen Gespräche über Staatshilfen für einen Kurseinbruch.Mit einem Minus von 1,7 Prozent ging der DAX am Donnerstag aus dem Handel. Damit riss der deutsche Leitindex auch die Marke von 13.000 Punkten, die er am Vortag gerade noch so verteidigen ...

