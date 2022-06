?? Themenfonds - Das Thema im Roundtable Experten-Talk. Im Frankfurter Kreis dem Finanz-Talk von Mein Geld TV spricht Chefredakteurin Frau Hägewald mit Experten über das Thema Themenfonds in der aktuellen Situation. Unsere Gäste: Regine Wiedmann, Head of Sales Deutschland & Österreich, Edmond de Rothschild Asset Management Philipp Graf von Königsmarck, Head of Wholesales Sales, Legal & General Investment Management John Korter, Country Head of Germany and Austria, LFDE Uwe Röhrig, Senior Equity Specialist, UBS Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

