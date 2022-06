Planning Space von Quorum in FDPlan von Schlumberger integriert

Quorum Software (Quorum), ein weltweit führender Anbieter von Software für die Energiewirtschaft, gab heute bekannt, dass es mit Schlumberger eine Vereinbarung über die Integration von Quorums branchenführendem Planning Space, einem Angebot für Geschäftsplanung und Wirtschaftlichkeit in der Erdölwirtschaft, mit der Planungslösung zur Ölfelderschließung FDPlan, die auf der kognitiven E&P-Umgebung DELFI basiert, getroffen hat. Die integrierte Lösung wird direkt von Schlumberger angeboten werden, wobei Planning Space als Engine für Wirtschaftlichkeit in der Erdölwirtschaft dient.

Als Teil der Vereinbarung wird Quorum auch die Planungs-, Risiko- und Ölvorrätesoftware Merak von Schlumberger erwerben.

"Quorum und Schlumberger haben in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit der Energiebranche langjährige Beziehungen zu ihren Kunden und Partnern aufgebaut", sagte Gene Austin, Chief Executive Officer von Quorum. "Durch die Zusammenführung unserer marktführenden Planungs- und Wirtschaftlichkeitslösungen erhalten Kunden auf der ganzen Welt Zugang zum umfassendsten Technologie-Ökosystem der Branche, das durch unser Team von Energieexperten unterstützt wird."

"Die Partnerschaft zwischen Quorum und Schlumberger wird es unseren Kunden ermöglichen, bereichsübergreifende Daten und Workflows nahtlos zu integrieren, um die Entscheidungsfindung in der Planung, im Betrieb und in der Vorstandsetage zu beschleunigen", so Trygve Randen, Director Digital Subsurface Solutions bei Schlumberger. "Durch die Integration der DELFI-Umgebung und der Domänen-Workflows mit den Geschäftsplanungslösungen von Quorum ermöglichen wir eine branchenweit einmalige, wirklich integrierte Erfahrung, die alle Funktionen im Unternehmen miteinander verbindet."

Mit dem sofortigen Inkrafttreten der Vereinbarung arbeiten Quorum und Schlumberger bereits aktiv mit mehreren großen Energieunternehmen zusammen, um deren Leistung und Rentabilität durch eine verbesserte Geschäftsplanung im gesamten Unternehmen zu steigern.

