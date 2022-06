ExaGrid als zukunftsweisender Technologie-Anbieter ausgezeichnet

ExaGrid, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass Midsize Enterprise Services (MES), eine Marke von The Channel Company, ExaGrid in die Liste MES Matters Key Vendors Serving the Midmarket 2022 aufgenommen hat.

Die MES Matters-Liste zeichnet Anbieter aus, die sich als zukunftsorientierte Technologieanbieter hervorgetan haben und Lösungen anbieten, die das Wachstum und die Innovation von mittelständischen Unternehmen unterstützen.

MES definiert das Midmarket-Segment als eine Gruppe von mittelständischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 50 Mio. bis 2 Mrd. US-Dollar und/oder 100-2500 unterstützten Benutzern/Sitzplätzen. Die Unternehmen wurden aufgrund ihrer Go-to-Market-Strategie, der Art und Weise, wie sie den Midmarket bedienen, und der Stärke ihres Produktportfolios für den Midmarket ausgewählt.

ExaGrid konzentriert sich auf den Midmarket bis hin zu Großunternehmen und bietet den größten Nutzen für Kunden, die 50 TB bis 100 PB an Daten sichern und diese langfristig speichern wollen. Vor allem mittelständische Unternehmen haben komplexe Anforderungen an die Backup-Speicherung: Sie müssen mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, Netzwerktopologien und verteilten Umgebungen arbeiten, strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen und ein massives Datenwachstum bewältigen. Darüber hinaus verfügen mittelständische Unternehmen über knappe IT-Ressourcen und Budgets.

Die ExaGrid Tiered Backup Storage-Anwendungen wurden so konzipiert, dass sie mit allen wichtigen Backup-Anwendungen und in jeder Umgebung funktionieren, aber mit der einfachsten Installation, dem einfachsten Management und den niedrigsten vorgelagerten und langfristigen Kosten. Mittelständische Unternehmen benötigen eine Lösung, die über die entsprechende Rechenleistung und Kapazität verfügt, um große Datenmengen und ein massives Datenwachstum zu bewältigen, und das bei möglichst geringem Verwaltungsaufwand. Die Komplett-Appliances von ExaGrid in einem einzigen System bieten eine Scale-Out-Architektur für Backup-Storage zu einem erschwinglichen Preis. Darüber hinaus umfasst die Tiered-Storage-Architektur von ExaGrid ein Repository, das nicht mit dem Netzwerk verbunden ist (und so eine virtuelle Lücke bietet), in dem die Daten als unveränderliche Objekte gespeichert werden. Es ermöglicht eine Vorgabe für das verzögerte Löschen mit der Funktion Retention Time-Lock for Ransomware Recovery. Diese Funktion ist angesichts der zunehmenden Ransomware- und Malware-Angriffe ein wichtiger Faktor für mittelständische Unternehmen.

"Die Tiered Backup Storage-Lösung von ExaGrid bietet die wichtigsten Elemente, die mittelständische Unternehmen für ihre Backup-Infrastruktur benötigen: Eine Scale-Out-Architektur, die es ihnen ermöglicht, Appliances zu ihrem System hinzuzufügen, wenn ihre Daten wachsen, so dass sie nur für das bezahlen, was sie brauchen, ohne kostspielige Aufrüstungs-Updates, sowie eine Backup-Speicherlösung, die für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereit ist", so Bill Andrews, Präsident und CEO. "Wir fühlen uns sehr geehrt, als einer der führenden Anbieter für mittelständische Unternehmen anerkannt zu werden, und freuen uns darauf, mehr Unternehmen mit einer Backup-Speicherlösung zu versorgen, die sowohl im Vorfeld als auch im Laufe der Zeit die beste Leistung zum besten Preis bietet."

"Mit der MES Matters-Liste sollen wichtige Anbieter gewürdigt werden, die in das Wachstum und die Entwicklung mittelständischer Unternehmen investieren, die laut der Studie Harvard Business Review 3/21 nur 3 der US-Unternehmen ausmachen, aber für 33 des BIP und der Beschäftigung im privaten Sektor verantwortlich sind. Technologie wird häufig entweder für den Endverbraucher oder für das extreme Gegenteil, nämlich für Großunternehmen, entwickelt und bepreist. Mittelständische Unternehmen sind in ihrer Struktur einzigartig, und daher unterscheiden sich ihre technologischen Bedürfnisse und Anforderungen von den Funktionen bis hin zur Preisgestaltung stark von denen anderer Marktsegmente", erläuterte Adam Dennison, VP Midsize Enterprise Services, The Channel Company. "Die Anbieter und Führungskräfte, die in dieser ersten MES Matters-Liste aufgeführt sind, haben sich konsequent für den Erfolg und die Entfaltung mittelständischer Unternehmen eingesetzt und sollten für ihr Engagement in diesem wichtigen Marktsegment gewürdigt werden."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid hat in den folgenden Ländern Vertriebsmitarbeiter und Systemingenieure vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Israel, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht bahnbrechende IT-Channel-Performance bei unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Schulung sowie innovativen Marketingdiensten und -plattformen. Als Katalysator für den Channel verbinden wir Technologie- und Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Mit mehr als 30 Jahren unvergleichlicher Channel-Erfahrung im Hintergrund schöpfen wir aus unserem fundierten Know-how, um innovative neue Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

