Die zuletzt gut gelaufene Aktie von Nio hat nach Ansicht der Investmentbank Morgan Stanley in den nächsten Wochen erhebliches Potenzial für weitere Kursgewinne. Die Analysten sprachen daher eine taktische Kaufempfehlung für den E-Autobauer aus, dem sie eine starke Produktpipeline attestieren. Die Aktie profitiert am Donnerstag jedoch kaum.Vor dem Bericht über die monatlichen Auslieferungen, die das Unternehmen am Freitag vorlegen wird, stuft Morgan Stanley-Analyst Tim Hsiao Nio mit "Overweight" ...

