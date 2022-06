Der Kurs der BioNTech-Aktie bewegt sich zur Freude der Anleger im Forum seit über einer Woche gen Norden und die neue Liefervereinbarung mit der US-Regierung kurbelt die Laune zusätzlich an. Noch mehr Impfstoff für die USA Wie BioNTech am gestrigen Mittwoch in einer Pressemitteilung verkündet hat, wurde eine neue Liefervereinbarung mit der US-Regierung abgeschlossen. Demnach sollen 105 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs bis zum Ende des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...