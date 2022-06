Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat seinen Bodenbildungsprozess unterbrochen und die Korrektur mit einem weiteren Abwärtsschub weiter fortgesetzt. Damit dürfte die Seitwärts-Blockade der letzten beiden Wochen aufgebrochen sein und die hellblaue 0-b-Linie wieder in den Fokus rücken. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 ...

