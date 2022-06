DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 12.817 Pkt - Siemens und Lufthansa im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Siemens und Lufthansa standen am Donnerstag im Fokus des nachbörslichen Handels. Siemens nimmt eine außerplanmäßige Abschreibung auf seine Beteiligung an Siemens Energy vor. Wie der Konzern mitteilte, liegt der Marktwert der 35-prozentigen Beteiligung an Siemens Energy mit dem Schlusskurs am 30. Juni von 13,99 Euro signifikant unter dem Buchwert. Dies führt zu einer außerplanmäßigen Abschreibung der Beteiligung, woraus sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 eine nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung nach Steuern von rund 2,8 Milliarden Euro ergebe. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt.

Ebenfalls wenig verändert zeigten sich die Papiere der Lufthansa. Die erste Verhandlungsrunde zwischen der Airline und der Gewerkschaft Verdi für die rund 20.000 Beschäftigten ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Keine Reaktion zeigte die Commerzbank-Aktie auf die schlechtere Bonitätsnote durch Moody's. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenrating auf A2 von A1 gesenkt. Der Ausblick wurde gleichzeitig auf stabil von negativ angehoben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.817 12.784 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

