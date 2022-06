SES AI Corporation (NYSE: SES), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von hochleistungsfähigen Lithium-Metall-Akkus (Li-Metall) für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzgebiete, gab heute die Ernennung von Kyle Pilkington zum Chief Legal Officer bekannt, die am 1. Juli 2022 in Kraft tritt. Kyle Pilkington, der zuvor die Position des Vice President, Legal, bekleidete, ist in den Vereinigten Staaten ansässig und folgt auf Joanne Ban im Executive Team des Unternehmens. Joanne Ban gibt diese Position aus gesundheitlichen Gründen auf, wird SES jedoch weiterhin als Beraterin des CEO zur Verfügung stehen.

Qichao Hu, Gründer und CEO von SES, erklärt: "Ich bin hocherfreut, Kyle Pilkington im Executive Team von SES begrüßen zu können. Er bringt einen Reichtum an Erfahrungen mit, insbesondere in Bezug auf Wertpapiergesetze und die effektive Aufsicht über regulatorische, Rechts- und Governance-Angelegenheiten, und wird eine wichtige Rolle für die Zusammenarbeit mit mir, unserem Board of Directors und unseren übrigen Teammitgliedern übernehmen, während wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und das Unternehmen weiter stärken. Darüber hinaus danken wir Joanne Ban für ihre wertvollen Beiträge in den letzten Jahren und wünschen ihr eine rasche Genesung und beste Gesundheit."

Kyle Pilkington kann auf eine herausragende Karriere als Berater öffentlicher und privater Unternehmen in den USA und international bei einer Vielzahl von Transaktionen und anderen Unternehmensangelegenheiten zurückblicken. Bevor Kyle Pilkington zu SES stieß, war er als Associate General Counsel bei International Game Technology tätig, wo er für Wertpapiere und Corporate-Governance-Angelegenheiten verantwortlich war. Davor arbeitete Kyle Pilkington 14 Jahre lang in privaten Anwaltskanzleien bei Gibson, Dunn Crutcher, Baker McKenzie und Sullivan Cromwell in New York, Sydney und Singapur, mit Spezialisierung auf grenzüberschreitenden Transaktionen, Wertpapierrecht und Kapitalmarkttransaktionen. Kyle Pilkington erwarb einen JD-Grad (Juris Doctor) an der University of Chicago und verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften vom Middlebury College.

Über SES

SES ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von hochleistungsfähigen Li-Metall-Akkus für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Das 2012 gegründete Unternehmen ist ein integrierter Li-Metall-Akku-Hersteller, der über herausragende Kompetenzen in den Bereichen Material, Zellen, Module, KI-gestützte Sicherheitsalgorithmen und Recycling verfügt. SES, vormals SolidEnergy Systems, hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. Weitere Informationen über SES finden Sie unter ses.ai/investors/

SES nutzt seine Website als Kanal zur Veröffentlichung wichtiger Unternehmensinformationen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES werden regelmäßig auf der Website des Unternehmens unter www.ses.ai veröffentlicht. Neben den Pressemitteilungen, Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission und öffentlichen Konferenzschaltungen und Webcasts von SES sollten Investoren daher diesen Kanal verfolgen.

Contacts:

Investorenkontakt: Eric Goldstein ericgoldstein@ses.ai

Medienkontakt: Irene Lam ilam@ses.ai