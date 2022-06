NelsonHall hat seine Anbieterbewertung der globalen "Employer of Record"-Dienste von Mercans veröffentlicht, die sich auf die Angebote und Kompetenzen des internationalen EOR-Branchenführers konzentriert.

"Wir freuen uns sehr, dass NelsonHall, das führende weltweit tätige Analyseunternehmen, Mercans als einen der am schnellsten wachsenden technologieorientierten globalen "Employer of Record"-Dienstleister bewertet hat. Der Analystenbericht von NelsonHall ist eine Bestätigung für den Erfolg unserer EOR-Dienstleistungssparte und zeigt, dass unsere firmeneigene Technologie in Kombination mit der lokalen Präsenz von Mercans in 160 Ländern einen Mehrwert für unsere Kunden und deren Mitarbeiter schafft", sagte Tatjana Domovits, Group CEO von Mercans.

Das weltweite "Employer of Record"-Servicemodell von Mercans ist einzigartig in der Branche und ist auf exzellente Kunden- und Mitarbeitererfahrungen durch Digitalisierung, mitarbeiterzentrierten Support und länderspezifische Expertise ausgerichtet. Mercans hat in erheblichem Umfang in die Entwicklung einer eigenen globalen Gehaltsabrechnungssoftware, HR Blizz, investiert, die 160 Länder abdeckt und eine integrierte Anbindung an die wichtigsten HCM-Lösungen wie Workday, UKG, Ceridian Dayforce, SuccessFactors und Darwinbox bietet. Mercans hat außerdem eine native Infrastruktur für die Erbringung von Dienstleistungen mit lokalen Niederlassungen und Experten auf der ganzen Welt aufgebaut.

"Die "Global Employer of Record"-Dienstleistungen von Mercans zeichnen sich durch eine beispiellose Qualität aus, die auf einem nicht aggregierten Bereitstellungsmodell für Dienstleistungen und auf dem Einsatz von Technologie beruht. Wir setzen niemals Subunternehmer, ICPs oder Softwarelösungen von Drittanbietern ein. Unsere Kunden und ihre Mitarbeiter werden jederzeit von den Experten von Mercans unterstützt und ihre Daten verlassen nie die IT-Infrastruktur von Mercans mit ihren Datensicherheitsprotokollen auf militärischem Niveau." fügte Salman Saeed, Global EOR Head von Mercans, hinzu.

Mercans bietet nicht nur globale "Employer of Record"-Dienstleistungen an, sondern ist auch der einzige Anbieter in der Branche, der das gesamte Spektrum an internationalen Lösungen für die Gehaltsabrechnung auf einer einzigen Plattform anbietet. Kunden haben die volle Flexibilität, entweder die globale Lohn- und Gehaltsabrechnung als SaaS, die gemanagte Lohn- und Gehaltsabrechnung oder die "Employer of Record"-Dienste von Mercans auf derselben Plattform zu nutzen, ohne mehrere Anbieter und Systeme verwalten zu müssen.

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der "Employer of Record"-Dienste. Die revolutionäre globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans, HR Blizz, versetzt KMUs und Großunternehmen in die Lage, Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern zu verwalten. Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung bietet Mercans das gesamte Spektrum an HR-Dienstleistungen über eine einzige, sichere globale Plattform.

