Sturdza Family Fund erhält Auszeichnung als eines der "Distinguished Investment Products of the Year" von FundsPeople

Mit Erreichen des dritten Jahrestag seines Bestehens im Dezember 2021 hat sich der Sturdza Family Fund und das Investmentteam für die Bewertung durch eine Reihe unabhängiger Ratingagenturen der Branche qualifiziert.

Bisher hat der Fonds ein Morningstar-Rating von 4 und 5 Sternen (je nach Aktienklasse) und ein Morningstar Sustainability-Rating von 5 Globe ("High") erhalten womit der Fonds zu den besten 10 aller Fonds seiner Vergleichsgruppe gehört. Drei Mitglieder des Investmentteams wurden von Citywire bewertet. All dies bestätigt die Qualität der Fondsverwaltung, insbesondere im Hinblick auf die Risikoadjustierung.

Wir freuen uns, eine weitere Auszeichnung des Fonds von FundsPeople bekannt geben zu können: FundsPeople hat den Sturdza Family Fund als eines ihrer "Distinguished Investment Products of the Year" im Rahmen seiner Fondsbewertungen für 2022 in Italien und Spanien eingestuft.

Die Auszeichnung des Sturdza Family Fund beruht auf der Konsistenz der Renditen, deren Volatilität der von Morningstar definierten Vergleichsgruppe gegenübergestellt wurde. Weitere Informationen zur Bewertungsmethodik von FundsPeople finden Sie weiter unten.

Über den Sturdza Family Fund

Der Fonds wurde gegründet mit dem Ziel, von Eric Sturdzas langfristiger Anlagestrategie zu profitieren, die sich auf wachstumsstarke und stabile Unternehmen konzentriert und gleichzeitig versucht, die Volatilität durch ein diversifiziertes Portfolio mit flexibler Allokation zu reduzieren. Der Fonds ist eine wichtige Komponente der Vermögensverwaltungsstrategie der Familie Sturdza.

Dementsprechend setzt sich das Team aus erfahrenen und sich gegenseitig ergänzenden Managern und Beratern mit unterschiedlichen Hintergründen und fundierten Kenntnissen der jeweiligen Anlageklassen zusammen, um das langfristige Anlageziel zu erreichen.

Heute besteht das Team aus sieben Personen, darunter Eric und Constantin Sturdza. Mit diesem Fonds möchten wir langfristigen Anlegern die Möglichkeit geben, zusammen mit der Familie Sturdza zu investieren, um eine wahre Interessengleichheit sicherzustellen.

Constantin Sturdza kommentiert die Auszeichnung durch FundsPeople wie folgt: "Wir freuen uns über die Auszeichnung des Sturdza Family Fund durch FundsPeople, die eine Anerkennung für die erzielten risikoadjustierten Renditen seit seiner Auflegung im Jahr 2018 bedeutet. Das makroökonomische Umfeld war zeitweise volatil und unvorhersehbar. Wir als Team sind stolz darauf, dass es uns dank unserer Strategie gelungen ist, unser Ziel zu erreichen, das auf langfristigen Prinzipien beruht und ganz auf Wertschöpfung ausgerichtet ist.

Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unseren Ansatz zu verbessern und Anpassungen an das Investitionsumfeld vorzunehmen, mit dem wir konfrontiert sind. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden weiterhin auf einzigartige Weise dienen und dabei eine umfassende und praktisch einzigartige Interessenausrichtung in unserer Rolle als Cornerstone-Investoren beibehalten."

Die Rating-Methodik von FundsPeople

FundsPeople bewertet Fonds seit sieben Jahren anhand von drei Kriterien, um für jeden Markt die Produkte zu identifizieren, die gegenüber ihrer Vergleichsgruppe konsistente Ergebnisse erzielt haben und nach Ansicht von Fondsselektoren die besten Renditeperspektiven bieten oder eine bedeutende Tradition im jeweiligen Markt haben. FundsPeople ist der Überzeugung, dass ein Fonds, der mindestens eines dieser Kriterien erfüllt, die Aufnahme in die sogenannten FundsPeople Ratings verdient hat.

Der Sturdza Family Fund wurde aufgrund der Konsistenz der risikobereinigten Renditen ausgewählt. Diese werden vom FundsPeople-Team mithilfe eines eigenen quantitativen Modells analysiert, das die beständigsten Fonds jeder Kategorie (Morningstar-Kategorie) identifiziert.

In der ersten Phase des Verfahrens wird das gesamte Universum der im jeweiligen Markt verfügbaren Fonds mit Rentabilitätsdaten für mehr als drei Jahre zum Ende des betreffenden Kalenderjahres (in diesem Fall 2021) betrachtet. Dabei wird nur die älteste Aktienklasse zugrunde gelegt, die auf dem betrachteten Markt angeboten wird.

Das Team von FundsPeople analysiert die einzelnen Fonds anhand von zwei Variablen: Rentabilität und Volatilität in der Basiswährung. Dabei wird jeder Fonds innerhalb der Vergleichsgruppe mithilfe von zwei Scorecards verglichen.

Im ersten Fall werden kumulative Rentabilitäts- und Volatilitätsdaten über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren betrachtet, während im zweiten Fall diese Kennzahlen für die letzten fünf Kalenderjahre (2017, 2018, 2019, 2020 und 2021) ermittelt werden. In beiden Fällen werden Rentabilität und Volatilität mit 65 bzw. 35 gewichtet. Jede Scorecard positioniert die Fonds innerhalb ihrer Vergleichsgruppe, wobei die Fonds im ersten Quintil eine Bewertung erhalten.

