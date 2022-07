Siemens warnte nachbörslich. Die Beteiligung an Siemens Energy muss in den Büchern berichtigt werden. Micron Technology erwartet eine schwache Nachfrage im neuen Quartal. Die Erwartungen für Umsatz und Gewinn liegen weit unter den Analystenprognosen. Die Bonität der Commerzbank fällt. Moody's stuft die Bank nur noch mit "A2" ein.Der asiatische Aktienhandel beginnt das 2. Halbjahr mit weiteren starken Abgaben. Alle Benchmarks in der Region geben während der Sitzung ab und werden dabei vom Taiwan Weighted Index tiefer geführt, der ...

