Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern nahtlos an die schwache Performance vom Mittwoch angeknüpft. Im Laufe des Tages näherte er sich sogar der Marke von 12.600 Punkten an. Am Ende lag er 1,7 Prozent tiefer bei 12.783 Zählern. Marktidee: Aurubis Die Aktie von Aurubis hat in den vergangenen Jahren vom stark gestiegenen Kupferpreis profitiert. Im April markierte das Papier sein Rekordhoch. Dann startete analog zum mittlerweile sinkenden Kupferpreis eine Abwärtskorrektur, die weiter intakt ist. Gestern rutschte die Aurubis-Aktie auf ein Neun-Monats-Tief. Aus technischer Sicht ergibt sich jetzt die Chance auf eine Erholung. Im Fokus stehen drei Kursziele. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf