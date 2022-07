Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien sind in den vergangenen Monaten nur gefallen. Doch langfristig gesehen wird das Biotech-Unternehmen wahrscheinlich weitere große Erfolge feiern. In der Forschungspipeline befinden sich derzeit 20 Kandidaten, die bereits die klinische Entwicklungsphase erreicht haben. Zwölf weitere Mittel befinden sich in der präklinischen Erprobung. Biontech mit Großbestellung Biontech macht aber auch mit seinem COVID-19-Impfstoff weiterhin gute Geschäfte. So haben die USA zusätzlich ...

