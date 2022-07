In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue vierjährige Anleihe 2022/26 der Media and Games Invest SE (WKN A3K6T4) als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen. Die Anleihe gehört seit der Emission zum Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

Die Media and Games Invest Unternehmensgruppe (MGI) habe kaut Analysten in den vergangenen Jahren mehrmals unter Beweis stellen können, dass sie an der positiven Entwicklung der Branche der digitalen Medien teilhaben bzw. sogar über dies hinaus Umsatz- und Ergebnisentwicklungen erzielen konnte. Mit dem weiteren Ausbau des zweiten Standbeines "Media/Software" halten die KFM-Analysten auch zukünftig eine positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmensgruppe ...

