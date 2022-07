Zum Start in die zweite Jahreshälfte 2022 findet ein Wechsel an der Spitze des Wasserstoff-Unternehmens Nel statt. Jon André Løkke übergibt - wie bereits einige Monate zuvor bekanntgegeben - an Håkon Volldal. Größere strategische Veränderungen stellt der neue Firmenlenker allerdings nicht in Aussicht."Ich habe mich lange auf diesen Tag gefreut", so der neue CEO von Nel, Håkon Volldal. "Nel ist ein spannendes Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft, nicht nur nicht nur kommerziell, sondern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...