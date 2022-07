Kurzmeldung: Die Aktie von Gazprom (WKN 903276) ist gestern an der Heimatbörse in Moskau um -30% auf 207 Rubel eingebrochen. Hintergrund ist die Ankündigung, dass der russische Staatskonzern in diesem Jahr keine Dividende zahlen wird. Aber ist das wirklich eine Hiobsbotschaft? Anteilseigner von Gazprom sind seit Monaten schwer gebeutelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und den nachfolgenden Sanktionen des Westens ihr ihr Kapital praktisch ...

