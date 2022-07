LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Uniper nach dem kassierten Jahresausblick und der Aufnahme von Gesprächen mit der Bundesregierung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die weitere Entwicklung beim Versorger lasse sich schwer vorhersagen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es seien daher jene Wettbewerber eine bessere Anlage, bei denen die Risiken im Zusammenhang mit russischem Gas weniger ausgeprägt seien. Der Experte glaubt, dass letztlich in Deutschland die nächste Stufe des Gasnotfallplans ausgerufen werden dürfte - was den Wendepunkt für Unipers russische Verträge markieren würde./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 07:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

