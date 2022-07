MÄRKTE ASIEN/Schwach - Gute Daten stützen Börse in Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Einbußen zeigen sich am Freitag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Neben negativen Vorgaben aus den USA dämpfen enttäuschende Konjunkturdaten aus der Region die Stimmung. Zudem steht in den USA wegen des Unabhängigkeitstags am Montag ein langes Feiertagswochenende bevor. Das könnte einige Anleger zu Zurückhaltung veranlassen.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent nach unten. Aus dem "Tankan"-Konjunkturbericht der japanischen Notenbank geht hervor, dass sich die Stimmung in der heimischen Industrie überraschend deutlich eingetrübt hat. Ursächlich seien die pandemiebedingten Werksschließungen im chinesischen Schanghai und die dadurch bedingten Lieferengpässe, heißt es.

In Seoul (-1,4%) bereitet den Anlegern ein deutlich schwächeres Exportwachstum im Juni Sorgen. Südkorea läuft nun Gefahr, 2022 das erste Handelsbilanzdefizit seit 2008 zu verzeichnen.

In Taiwan ist derweil der Nikkei-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni unter die Expansionsschwelle gerutscht, die er im Mai gerade noch erreicht hatte.

Dagegen machte sich in China die Lockerung der Corona-Maßnahmen bemerkbar. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex erholte sich im Juni auf 51,7 von 48,1 im Mai. Er unterstreicht damit die positive Entwicklung, die schon der offizielle Einkaufsmanagerindex am Donnerstag gezeigt hatte. Mit minus 0,2 Prozent hält sich der Composite-Index in Schanghai deutlich besser als andere Aktienmärkte der Region.

Die Börse in Hongkong ist derweil am Freitag wegen des Feiertags zur Errichtung der Sonderverwaltungszone geschlossen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.580,60 +0,0% -11,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.946,46 -1,7% -6,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.300,78 -1,4% -22,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.392,36 -0,2% -6,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.101,90 -0,0% +0,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.450,88 +0,5% -7,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0449 -0,3% 1,0482 1,0439 -8,1% EUR/JPY 141,11 -0,8% 142,27 142,25 +7,8% EUR/GBP 0,8625 +0,2% 0,8609 0,8599 +2,7% GBP/USD 1,2113 -0,6% 1,2183 1,2140 -10,5% USD/JPY 135,07 -0,5% 135,75 136,22 +17,3% USD/KRW 1.296,89 +0,7% 1.288,05 1.297,72 +9,1% USD/CNY 6,7066 +0,1% 6,6993 6,6971 +5,5% USD/CNH 6,7179 +0,4% 6,6944 6,6996 +5,7% USD/HKD 7,8480 +0,0% 7,8467 7,8460 +0,7% AUD/USD 0,6818 -1,2% 0,6902 0,6878 -6,1% NZD/USD 0,6173 -1,1% 0,6243 0,6213 -9,6% Bitcoin BTC/USD 19.548,97 +4,0% 18.788,33 19.376,37 -57,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 105,35 105,76 -0,4% -0,41 +46,0% Brent/ICE 108,78 109,03 -0,2% -0,25 +45,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,19 1.807,32 -0,3% -5,13 -1,5% Silber (Spot) 20,05 20,27 -1,1% -0,22 -14,0% Platin (Spot) 896,37 897,13 -0,1% -0,76 -7,6% Kupfer-Future 3,63 3,71 -2,3% -0,09 -18,3% ===

July 01, 2022

