Frankfurt (ots) -• Annette Dölker, Christiana Vonofakou und Daniela Nienstedt zu Partnerinnen befördert• Markus Tomas wird Angebot zu Top-Management Coaching, Assessment und Kulturwandel ausbauen• Zahl der Partner und Partnerinnen wächst um 30% in einem Jahr• Neues Büro in Berlin geplantDie auf die Besetzung von Spitzenpositionen spezialisierte Personalberatung Russell Reynolds Associates verstärkt sich personell und plant, in Berlin ein neues Büro zu eröffnen, um dem starken Wachstum ihres Geschäfts gerecht zu werden. Die jetzigen Beraterinnen Dr. Annette Dölker, Dr. Christiana Vonofakou und Daniela Nienstedt steigen zum 1. Juli 2022 zu Partnerinnen auf. Zusätzlich baut Russell Reynolds ihr Leadership Advisory-Angebot aus: Dazu wechselt Markus Tomas zum 1. Juli als Partner von McKinsey zu Russell Reynolds. Bei McKinsey hat Tomas zuletzt das DACH-Geschäft der für Führungskräfteentwicklung und Kulturwandel verantwortlichen Tochtergesellschaft Aberkyn geleitet. Aufgabe von Tomas wird es sein, das Angebot der Personalberatung in den Bereichen Unternehmenskultur, Assessment und Coaching auf Top-Managementebene auszubauen.Tomas war zehn Jahre Unternehmensberater bei McKinsey und betreute dort schwerpunktmäßig die Themen Technologie, Strategie sowie Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Davor arbeitete er bei den Beratungsfirmen Oliver Wyman und Bain. Begonnen hat er seine Laufbahn beim In-house Consulting von Volkswagen; anschließend übernahm er die Leitung der IT bei der Messe München.Zusätzlich zur externen Verstärkung durch Markus Tomas steigen drei Beraterinnen zu Partnerinnen auf: Dr. Annette Dölker leitet als Partnerin den Hamburger Standort und die deutsche Versicherungs-Practice sowie weltweit die Diversity, Equity & Inclusion (DE & I)-Affinity Group Women. Dr. Christiana Vonofakou, die den Münchener Standort verantwortet, verstärkt als Partnerin das Leadership Advisory-Angebot (also Führungskräfteentwicklung, Nachfolgeplanung, Management Assessment, Kulturwandel), und Private Equity-Spezialistin Daniela Nienstedt führt als Partnerin von Frankfurt aus die deutsche Financial Services Practice. Zum 1. Mai war bereits Maria Basler als Partnerin von Egon Zehnder zu Russell Reynolds gewechselt, um den Bereich Banken und Private Equity zu verstärken. Insgesamt wächst damit die Zahl der Russell Reynolds-Partner und -Partnerinnen in Deutschland innerhalb eines Jahres um 30%."Digitalisierung, Diversität, Nachhaltigkeit: Die technologische und kulturelle Transformation stellt neue und vielfältigere Anforderungen ans Top-Management. Das lässt den Bedarf an Neubesetzungen und gezielter Weiterentwicklung von Führungskräften steigen. Ich freue mich, dass wir mit der Ernennung von Annette Dölker, Cristiana Vonofakou und Daniela Nienstedt zu Partnerinnen unser Geschäft dynamisch weiterentwickeln können. Mit Markus Tomas gewinnt Russell Reynolds zudem einen Experten, der es versteht, das Top-Management von Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei tiefgreifenden Transformationen zum Erfolg zu führen. Mit ihm werden wir speziell unser Leadership Advisory-Angebot stärken. Dank unserer personellen Verstärkung und unterstützt durch zusätzliche Präsenz in Berlin bin ich zuversichtlich, unser starkes Wachstum fortsetzen zu können", sagt Matthias Scheiff, Deutschland-Chef von Russell Reynolds Associates.