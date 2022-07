Die Digitalisierung des Gesundheitswesens kommt in Deutschland weiterhin nur schleppend voran. Aktuell macht die elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Probleme. Digital statt Papier auch beim Krankenschein: Ab 1. Juli müssen Arztpraxen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für ihre Patienten elektronisch an die Krankenkassen senden. In Thüringen haben die Vorbereitungen auf die Umstellung nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung für Stress in den Praxen gesorgt. Es gebe seit Monaten Beschwerden von Praxen über Probleme bei der technischen ...

