Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradBrendan Carr, der Vorsitzende der US-Kommunikationsbehörde FCC, fordert Apple und Google dazu auf, TikTok aus ihren App Stores zu entfernen. In einem Schreiben an die beiden Unternehmen sagte er, der beliebte Kurzvideodienst stelle eine "ernste" Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar.TikTok gehört zum chinesischen Unternehmen ByteDance. In dem Brief behauptet Carr, dass TikTok "riesige Mengen an sensiblen Daten" über US-Nutzer der ...

