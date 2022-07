Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor allem die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten ließ die Kurse deutscher Staatsanleihen weiter ansteigen, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Treasuries seien wieder vermehrt nachgefragt worden, was auf die Risikoscheu der Anleger zurückgeführt werden könne.Der deutsche Einzelhandel habe trotz der Inflationsproblematik im Mai ein Plus verzeichnet. Wie Destatis auf Basis vorläufiger Daten mitgeteilt habe, hätten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,6% (nominal: +2,0%) gegenüber dem Vormonat erhöht. Auf Jahressicht hätten die preisbereinigten Umsätze im Mai allerdings um 3,6% (nominal: +4,1%) niedriger gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...