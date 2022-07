Zumindest, wenn man irgendwann angelangt ist. Schon zuhause stellt sich aber vielen Ferienreisenden die Frage: Wie teuer ist es eigentlich vor Ort in Spanien & Co.? Beispielsweise beim Einkauf im Supermarkt? Das Statistische Bundesamt gab dazu soeben Auskunft. Demnach muss, wer in die Schweiz fährt, für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke dort 54 % mehr berappen als hierzulande. Absoluter Spitzenwert ist der Durchschnittspreis für Fleisch, das 101 % teurer ist. Die Eidgenossen bleiben damit für Deutsche am kostspieligsten in Europa. Ihnen folgen Norwegen, dessen entsprechendes Preisniveau 42 % höher liegt, sowie Island mit +40 %. Die Insel im äußersten Nordwesten des Kontinents macht ebenfalls durch einen Top-Wert auf sich aufmerksam: Alkoholische Getränke kosten dort 257 % mehr als in Deutschland! In Frankreich und Österreich sind Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke dagegen fast genauso teuer wie bei uns (+1 bzw. +2 %). Deutlich preiswerter dagegen sind Polen (-30 % gegenüber der Bunderepublik) und Ungarn (-17 %).



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





