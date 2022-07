GCM Mining hat soeben mehrere hochgradige Bohrergebnisse aus den 2022 durchgeführten Bohrprogrammen in der Mine Segovia und im Brownfield bekannt gegeben, das westafrikanische Goldexplorationsunternehmen Golden Rim Resources hat eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf seiner Goldprojekte Kouri und Babonga in Burkina Faso, Westafrika, unterzeichnet und Aurania Resources konzentriert sich auf seine Lagerstätten in Peru, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So ist das Verfahren zur Erneuerung bestimmter jährlicher Mineralkonzessionsanträge in Peru nun abgeschlossen.