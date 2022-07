Köln (ots) -- RTL-Senderfamilie legt bei 3+, 14-49 und 14-59 gegenüber Vorjahr zu- Live-Events von Fußball bis "Die Passion" begeistern im Free-TV- Starke Nutzung für umfassende Informationsangebote- Hochwertige Fiction Originals bei RTL+ treiben Erfolg im StreamingDas Inhalteangebot von RTL Deutschland begeisterte im ersten Halbjahr 2022: Gemeinsam erreichte die Senderfamilie von RTL Deutschland (RTL, VOX, ntv, NITRO, SUPER RTL, RTLZWEI, RTLup und VOXup sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Living, RTL Passion und GEO Television) einen Marktanteil von 27,3 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen - und damit 0,8 Prozentpunkte mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Vorsprung zu den Sendern von ProSiebenSat.1 wuchs auf 4,9 Prozentpunkte in dieser Zielgruppe an. Beim Gesamtpublikum erreichten die Sender von RTL Deutschland gemeinsam 22,2 Prozent Marktanteil (+0,9 % vs. Vorjahr).Dabei lagen hochwertige Fiction-Eigenproduktionen in der Gunst der Zuschauer:innen und Nutzer:innen ebenso vorn wie starke und innovative Unterhaltungsformate, hochkarätiger Livesport oder die umfassenden Informationsangebote anlässlich des Ukrainekriegs. Die erfolgreichste Sendung des ersten Halbjahres war das Europapokal-Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am 18. Mai mit bis zu 10,24 Millionen Zuschauer:innen.Die Top-Ereignisse des ersten Halbjahres im Free-TV:- Mit "Die Passion" gelang RTL eines der Top-TV-Ereignisse des ersten Halbjahres. Das Live-Event erreichte sowohl hohe Zuschauerzahlen im Free TV (3,14 Mio. Zuschauer insgesamt, 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen) als auch hohe Zugriffszahlen bei RTL+. Eine Neuauflage wurde für 2023 angekündigt.- Im Bereich Information verfolgten mehr als 36 Millionen Seher die umfassende, gemeinsame Berichterstattung über den Ukrainekrieg bei RTL und ntv: Allein zwischen dem 24. Februar und dem 25. März informierten die Sender rund 377 Stunden in 140 Sondersendungen. Das digitale Gesamtangebot von ntv erreichte im März mit 470 Millionen Visits nach IVW einen Rekordwert.- Das Fußball-"Europa-League" Finale Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers am 18. Mai bescherte RTL mit 27,8 Prozent den besten Tagesmarktanteil seit dem 18. Juni 2006 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.- RTL feierte einen starken Juni: Mit 10,5 Prozent (14-49) Marktanteil lag der Sender 1,8 Prozentpunkte über Vorjahreswert und deutlich vor der Konkurrenz. Bei den 14-59-Jährigen war RTL mit 9,2 Prozent Monatsmarktanteil ebenfalls Spitzenreiter im Juni und lag 1,3 Prozentpunkte über Vorjahreswert. Die reichweitenstärksten Sendungen im Juni waren die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Nations-League-Übertragung Deutschland gegen Ungarn und die Partie Italien gegen Deutschland erreichten jeweils mehr als sechs Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahre und Marktanteile von mehr als 30 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Marktanteil (14-49) von bis zu 12,2 Prozent legte "GALA" im Juni einen erfolgreichen Start bei RTL hin. In der Unterhaltung überzeugte unter anderem das "RTL-Turmspringen" mit 21,0 Prozent bei den 14-49-Jährigen sowie der Staffelauftakt von "Top Dog" mit 16,4 Prozent (14-49) - höchster Marktanteil seit Show-Start!- VOX legte im ersten Halbjahr auf 6,2 Prozent Marktanteil (14-59) zu und sicherte sich im April in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erstmals Platz 2 der Privatsender und lag bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals auf Platz 3.- Die jüngsten Sender der Gruppe verzeichneten starke Zuwächse: RTLup legte bei den 14- bis 59-Jährigen im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozentpunkte zu (MA: 2,0 %), VOXup um 0,2 Prozentpunkte (MA: 0,6 %).- Im Überblick die Marktanteile 14-59/ 1. Hj. 2022: RTL 9,5 Prozent (+0,1 %), VOX 6,2 Prozent (+0,1 %), RTLZWEI 3,8 Prozent (+- 0 %), NITRO 2,1 Prozent (+-0 %), RTLup 2,0 Prozent (+0,3 %), VOXup 0,6 Prozent (+0,2 %), SUPER RTL 1,3 Prozent (-0,1 %) und ntv 1,5 Prozent (+0,2 %).Die Top-Highlights im 1. Halbjahr bei RTL+, dem mit 3,2 Millionen Abonnent:innen führenden deutschen Angebot im Streamingmarkt:- Erfolgreichstes Fiction-Format auf RTL+ war die Serie "Der König von Palma" - und zugleich das zweiterfolgreichste Fiction-Format aller Zeiten bei RTL+. "Sisi" behauptete den ersten Platz. Eine zweite Staffel der Event-Serie, die auch im Free-TV ein Millionenpublikum begeisterte (bis zu 2,60 Mio. Zuschauer:innen), wird folgen.- Erfolgreichste deutsche Eigenproduktion auf RTL+ war das Drama "Weil wir Champions sind" mit Nutzungszahlen auf dem Niveau von "Der König von Palma". Auch im Free-TV erreichte sie erfolgreiche 2,22 Millionen Zuschauer:innen (MA 14-59: 12,0 %).- Erfolgreichste US-Serie bei RTL+ war "Gossip Girl".- Erfolgreichstes Reality-Format auf RTL+ war der "Der Bachelor". Auch im Free-TV sahen bis zu 2,48 Millionen Zuschauer:innen die TV-Romanze, der Marktanteil in der Zielgruppe (14-59) lag bei bis zu 17,3 Prozent.- Erfolgreichstes True-Crime-Format auf RTL+ im ersten Halbjahr war "Das Geheimnis der Weimar Morde".- Mit der exklusiven Live-Übertragung des Musikfestivals "Rock am Ring" landete RTL+ einen Hit. Die Livestreams des Events waren vom 3. bis 5. Juni mit über 4 Millionen Livestreamstarts ein voller Erfolg.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPEPressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5262489