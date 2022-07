Nach rund einer Viertelmillion Fahrzeugen geht der Spätzünder BMW i3 in Rente. Die letzten Exemplare sind nun in Leipzig vom Band gerollt. Einen Nachfolger gibt es auch schon. Der i3 war ein Pionier in seinem Segment und nach einem holprigen Start auch ein Erfolgsmodell. Nun ist Schluss mit dem Elektropionier im Kleinwagensegment.

