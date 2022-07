Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH hat am 30.06.2022 ihren Konzernabschluss 2021 veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im Rahmen ihres ersten Geschäftsberichts berichtet AOC über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021, in dem die Grundlage für den weiteren Wachstumskurs ausgebaut wurde. Neben erfolgreichen Bautätigkeiten bei Wohn- und Büroprojekten u.a. in Berlin, Dresden, Leipzig und Erfurt konnte die Gesellschaft zudem 7 weitere Grundstücke für neue Projekte erwerben. In einem anspruchsvollen Marktumfeld wurde die Projektpipeline damit auf aktuell 16 Projekte und ein Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro ausgebaut. ...

