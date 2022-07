Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor. Die EU-Länder und das Europäische Parlament haben sich auf ein Gesetz geeinigt, um Krypto-Überweisungen nachverfolgen zu können. Derweil versuchen die großen Digitalwährungen Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co eine Stabilisierung. "Heute bringen wir Ordnung in den Wilden Westen der Kryptowährungen und legen klare Regeln für einen harmonisierten Markt fest", sagte am ...

