Wir hatten das italienische Unternehmen in den Aktionärsbrief-Ausgaben 23/22 und 25/22 näher vorgestellt. Industrie de Nora hat sich der Entwicklung unkonventioneller Lösungen verschrieben, um die Energiewende in Richtung Dekarbonisierung zu vollziehen, die Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen und sauberes Wasser für alle zu gewährleisten. Die Technologien von De Nora ermöglichen transformative Prozesse für viele industrielle Anwendungen: Die Produktion von Primärchemikalien, elektronische Anwendungen, Wasseraufbereitung, galvanische Prozesse, Energiespeicherung, Korrosionsschutz für Infrastrukturen u. v. a. m.







Seit dem gestrigen Donnerstag ist die Aktie nun börsennotiert. Die Aktien wurden zu 13,50 € und damit am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne von 13,50 € bis 16,50 € zugeteilt. Der erste Kurs wurde in Mailand bei 13,40 € und damit unterhalb des Emissionspreises festgestellt. Danach ging es bis 12,90 € herunter. Heute notiert die Aktie dann leicht erholt bei ca. 13 €.







Unsere Vermutung, dass die Aktie an der Börse wahrscheinlich günstiger zu haben sein wird als bei der Zeichnung, hat sich somit bisher bestätigt. Die Aktie bleibt generell spannend, aber ein sofortiger Kauf drängt sich aufgrund der schwachen Verfassung des Gesamtmarktes nicht auf. De Nora sollte aber unbedingt auf der Beoabachtungsliste bleiben!





