Fortek Elektronik Aktie - ein Chart, wie man ihn derzeit selten sieht. März dieses Jahres bildet sich ein schöner Trend heraus. Und auch die allgemeine Marktschwäche scheint die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103) kaum zu bremsen. Woran liegt's? Vielleicht daran, dass es einfach "läuft" operativ. So haben heute die Analysten von Montega in ihrem heutigen Update das Kursziel für die Aktie der FORTEC Elektronik AG von 27,00 EUR auf 28,00 EUR angehoben und ihr Votum "KAUFEN" bestätigt. Und was war zuvor passiert? Am Mittwoch erhöhte Fortec Elektronik ihre Prognose für das laufende Jahr: "Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...