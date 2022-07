MÜNCHEN (IT-Times) - Die Siemens AG hat bekannt gegeben, eine außerplanmäßige Abschreibung auf die at-equity Beteiligung an der Tochtergesellschaft Siemens Energy vorzunehmen. Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101) kündigte am 30.Juni 2022 an, dass der aktuelle Aktienkurs der Beteiligung an der Siemens...

