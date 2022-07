DJ PTA-DD: GIEAG Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta019/01.07.2022/12:14) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Philipp Pferschy 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name GIEAG Immobilien AG b) LEI 9676007I0L7VU8DAH762 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005492276 b) Art des Geschäfts Sonstiges Verpfändung von 561.798 Aktien der GIEAG Immobilien AG c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR e) Datum des Geschäfts 28.06.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Aussender: GIEAG Immobilien AG Adresse: Oettingenstraße 35, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Pferschy Tel.: +49 89 290516-0 E-Mail: ir@gieag.de Website: www.gieag.de

ISIN(s): DE0005492276 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

