Der Zusammenschluss vereint zwei weltweit führende Unternehmen, die Einzelhändlern und Herstellern umfassende Verkaufsdaten und Verbraucherinformationen liefern. Dazu wird das Einkaufsverhalten mittels modernster Technologien erfasst.

Durch diesen Schritt entsteht ein führender Anbieter von Handels- und Verbraucherdaten mit erweiterten Fähigkeiten zur Omnichannel-Messung.

Das kombinierte Unternehmen wird über eine einzigartige globale Präsenz und Branchenabdeckung verfügen und schafft damit eine starke Basis für innovative Kundenlösungen und neue Wachstumsmöglichkeiten.

Advent International ("Advent") wird Mehrheitsgesellschafter des kombinierten Unternehmens, das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen ("NIM") und KKR bleiben als bedeutende Aktionäre investiert.

NielsenIQ und GfK SE ("GfK"), zwei globale Daten- und Analytik-Dienstleister, haben heute ihren geplanten Zusammenschluss bekanntgegeben. Mit diesem Schritt ergeben sich für beide Unternehmen neue Möglichkeiten im Bereich der Handels- und Verbraucheranalyse. Mithilfe modernster Cloud-Technologien können NielsenIQ und GfK ihre sich ergänzenden Daten und Analyse-Tools zusammenführen, wodurch Kunden einen noch umfassenderen Überblick über die Ausgaben der Verbraucher während des gesamten Einkaufsvorgangs erhalten. Dadurch können sie Trends frühzeitig erkennen sowie schneller auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Konsumenten reagieren. Die Einzelheiten der Vereinbarung für den Zusammenschluss wurden nicht bekannt gegeben.

GfK ist ein führender Anbieter für Daten und Analysen im Bereich Technologie und Gebrauchsgüter in 67 Ländern. NielsenIQ hat eine führende Position im Bereich Fast Moving Consumer Goods (FMCG, Konsumgüter des täglichen Bedarfs) in 90 Ländern. Der Zusammenschluss beider Unternehmen ermöglicht den Ausbau des Geschäfts sowohl innerhalb bestehender Kundensegmente als auch in neuen Märkten. Die globale Zusammenführung von Technologien und Kompetenzen ermöglicht es dem kombinierten Unternehmen, innovative Produkte noch schneller auf den Markt zu bringen und die Angebote auf weitere Regionen und Branchen auszuweiten. Beide Unternehmen sind fest von den strategischen Vorteilen dieses Schritts überzeugt und beabsichtigen, das Geschäft sowohl geografisch als auch vertikal weiter auszubauen.

"Im vergangenen Jahr hat NielsenIQ sowohl organisch als auch anorganisch in eine umfassende Marktabdeckung, fortschrittliche Technologien und sogenannte "Predictive Analytics"-Tools investiert, um unseren Kunden ein vollumfängliches Verständnis über ihre Verbraucher zu ermöglichen", sagte Jim Peck, Executive Chairman und Chief Executive Officer von NielsenIQ. "Die Kombination unserer komplementären Fähigkeiten wird uns ermöglichen, wichtige Innovationen für unsere Kunden voranzutreiben und unseren Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert zu bieten. Gemeinsam mit GfK haben wir die Möglichkeit, die Zukunft der globalen Verbraucher- und Handelsanalytik mitzugestalten eine Zukunft, die schnell, agil und vernetzt ist."

Durch die Kombination der cloudbasierten Connect-Plattform und Omnichannel-Messtechnologien von NielsenIQ mit der kürzlich eingeführten gfknewron-Plattform von GfK entsteht ein Marktführer im Bereich der Verbraucheranalyse. Die Lösungen von NielsenIQ bieten eine ganzheitliche, detaillierte und konsistente Betrachtung des Kaufverhaltens der Verbraucher über alle Kanäle und Kategorien hinweg. Sie ermöglichen Echtzeit-Entscheidungen, die zu einer besseren Performance und gesteigertem Wachstum beitragen. Dabei führen die beiden Unternehmen eine Bandbreite an Expertise und Fachwissen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz zusammen.

"GfK hat in den vergangenen Jahren erfolgreich eine digitale Transformation zu profitablem und nachhaltigem Wachstum vollzogen. Der Zusammenschluss mit NielsenIQ ist nun der logische nächste Schritt und wird uns in der nächsten Phase unserer Unternehmensentwicklung unterstützen", sagte Lars Nordmark, Interim Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von GfK. "Durch den Zusammenschluss mit NielsenIQ können wir unseren Kunden künftig auf globaler Ebene bessere Entscheidungen ermöglichen. Wir beschleunigen unseren Weg zu einem noch innovativeren Unternehmen und erschließen uns erhebliche neue Wachstumschancen."

Gesellschafterkreis

Mit der Transaktion wird Advent zum Mehrheitsaktionär des kombinierten Unternehmens. Advent hat NielsenIQ in einer im Jahr 2021 abgeschlossenen Transaktion erworben.

"Wir sehen enormes Potenzial darin, auf den starken Marken und innovativen Plattformen der beiden Unternehmen aufzubauen", sagt Chris Egan, Managing Partner bei Advent. "Angesichts der Fähigkeiten und Ressourcen, die mit dem bevorstehenden Zusammenschluss einhergehen, sind wir zuversichtlich, dass wir einen führenden globalen Dienstleister im Bereich Verbraucher- und Handelsdaten aufbauen können. Auf der Grundlage unserer globalen Präsenz und unserer operativen Stärke wollen wir das Geschäft und unsere Position in etablierten und aufstrebenden Märkten noch weiter ausbauen."

GfK wurde 1984 von NIM ausgegliedert. Seitdem war NIM der Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Das Institut wird auch in Zukunft einer der Hauptaktionäre des neuen, kombinierten Unternehmens bleiben. Durch die Transaktion wird NIM seine Entwicklung zu einem führenden internationalen Forschungsinstitut weiter vorantreiben und beschleunigen können.

"GfK und NielsenIQ, zwei führende Anbieter im Bereich der Marktanalytik, verfügen zusammen über fast 200 Jahre Erfahrung. Wir sehen in der Kombination ihrer Stärken eine einzigartige Chance für beide Seiten, spannende neue Kunden- und Marktsegmente zu erschließen. Der Zusammenschluss ist daher im besten Interesse der Mitarbeiter, Kunden und Handelspartner", sagte Manfred Scheske, Präsident von NIM, und ergänzt: "Als bedeutender Anteilseigner des kombinierten Unternehmens wird NIM in der Lage sein, seine Entwicklung als richtungsweisendes internationales Forschungsinstitut fortzusetzen, seinen satzungsgemäßen Hauptzweck zu erfüllen und den Ambitionen seiner Gründer gerecht zu werden."

Neben NIM wird auch KKR als Minderheitsgesellschafter an dem kombinierten Unternehmen beteiligt bleiben. Die globale Investmentgesellschaft hatte GfK zusammen mit NIM im Jahr 2017 von der Börse genommen, um die strategische Transformation von GfK zu unterstützen und den Weg für nachhaltiges Wachstum zu ebnen. In enger Zusammenarbeit mit dem Management des Unternehmens unterstützten NIM und KKR die umfassende Transformation, die Fokussierung des Portfolios, die Einführung eines Angebots für Predictive Analytics und die Beschleunigung des profitablen organischen Wachstums.

"GfK ist heute viel stärker als vor fünf Jahren. Die Ergebnisse des Jahres 2021 sind ein Beweis für die Anstrengungen und die Bereitschaft von GfK, den Weg zu einem integrierten Daten-, Analyse- und Beratungsunternehmen, das seinen Kunden hervorragende Dienstleistungen bietet, fortzusetzen. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Zusammenschluss von GfK und NielsenIQ ein transformativer Schritt ist und es GfK ermöglicht, seinen Wachstums- und Innovationskurs noch schneller fortzusetzen", sagte Philipp Freise, Partner und Co-Leiter des Private-Equity-Geschäfts in Europa bei KKR.

Genehmigungen

Der Vollzug der Transaktion wird im Laufe dieses oder Anfang kommenden Jahres erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen. Bis zum Vollzug der Transaktion werden NielsenIQ und GfK unabhängige Unternehmen bleiben, die sich auf ihre derzeitigen Strategien und Wachstumspläne konzentrieren.

Über NielsenIQ

NielsenIQ, ein globales Informationsdienstleistungsunternehmen, liefert den Goldstandard bei der Messung des globalen Einzelhandels und Verbraucherverhaltens durch ein bestens vernetztes, vollständiges und konkretes Verständnis des sich verändernden Omnichannel-Verbrauchers. Dabei setzt NielsenIQ nicht nur den Maßstab für die von uns abgedeckten Branchen, sondern ist auch Pionier bei der Gestaltung der Verbraucher- und Einzelhandelsmessung der Zukunft. Unsere Daten und umsetzbaren Insights sowie unsere modellbasierten, vorausschauenden Analysen optimieren die Performance von Einzelhändlern und Unternehmen der FMCG-Branche, bringen sie näher an die Gemeinschaften, die sie bedienen, und tragen zu ihrem Wachstum bei.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in über 90 Märkten tätig und deckt mehr als 90 der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielsenIQ.com.

Über GfK

GfK. Growth from Knowledge.

Seit über 85 Jahren vertrauen uns Kunden weltweit, indem wir sie bei geschäftskritischen Entscheidungsprozessen rund um Verbraucher, Märkte, Marken und Medien unterstützen. Mit unseren verlässlichen Daten und Erkenntnissen, kombiniert mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, haben wir den Zugang zu umsetzbaren Handlungsempfehlungen in Echtzeit gestaltet, die die Marketing-, Vertriebs-, und Organisations-Effektivität unserer Kunden und Partner steigern. Auf diese Weise versprechen und liefern wir Wachstum durch Wissen Growth from Knowledge. Weitere Informationen finden Sie unter www.gfk.com.

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 390 Private-Equity-Beteiligungen in 41 Ländern investiert und verwaltete zum 31. Dezember 2021 ein Vermögen von 88 Milliarden US-Dollar. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 265 Private-Equity-Investmentexperten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie. Advent ist seit über 35 Jahren auf internationale Investitionen spezialisiert und engagiert sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit Managementteams, um ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

Für mehr Informationen

Website: www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM)

Das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ist ein Non-Profit-Institut zur Erforschung von Konsum- und Marktentscheidungen. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis generiert das NIM neue und relevante Erkenntnisse, die zu einer besseren Entscheidungsfindung und einem besseren Verständnis der Folgen beitragen. Das NIM untersucht, wie sich Entscheidungen von Verbrauchern und Unternehmensentscheidern angesichts neuer Trends, Technologien und gesellschaftspolitischer Veränderungen verändern.

Das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen ist Gründer und Ankeraktionär der GfK SE.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nim.org/.

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und durch strategische Partner in Hedgefonds investieren. Die Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner Versicherungstochtergesellschaften beziehen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC und HSBC Securities fungieren als Finanzberater für Advent International Corporation und NielsenIQ, und Ropes Gray LLP, Covington Burling, Weil Gotshal Manges LLC und Squire Patton Boggs fungieren als Rechtsberater. Goldman Sachs Bank Europe SE agiert als Finanzberater für KKR und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen e.V. Simpson Thacher Bartlett LLP und Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB sind als Rechtsberater von KKR tätig. Rothschild Co fungiert als Finanzberater des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen e.V. Fieldfisher und Baker Hostetler LLP sind Rechtsberater des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen e.V. White Case LLP berät die GfK SE in Rechtsfragen.

