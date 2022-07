ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Jon Peace überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für die Bank. Er geht nun von leicht höheren Umsätzen aus als bisher, die die gestiegenen Kosten ausgleichen sollten. Die Sorge über die weiteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft sollten aber weiterhin auf der Aktie lasten. Die Deutsche Bank selbst habe zuletzt in einer Zusammenfassung zum zweiten Quartal ihre Zuversicht ausgedrückt, das obere Ende ihrer Umsatzprognose zu erreichen, aber gleichzeitig auf Kostendruck verwiesen./tav/tih



