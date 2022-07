Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Der Frühserver ist geöffnet![Era of Conquest] ist von 4399 entwickelt und basiert auf dem klassischen SLG-Gameplay. Es enthält innovative Strategien wie das freie Marschieren. Wenn man Feinden begegnet, kann man mit ihnen sofort kämpfen! Das echte Schlachtfeld wird hier in hohem Maße wiederherstellt somit kannst du ein episches Kriegserlebnis haben!Ab Mitte Juli startet die Vorregistrierung des Frühservers offiziell! Wähle eine Zivilisation und erobere! Sammle legendäre Helden aus verschiedenen Zeiten und Räumen, ein echter globaler Krieg steht bevor! Kämpfe mit Spielern aus der ganzen Welt, um den einzigen Thron zu bekommen![Era of Conquest] Frühserver-Vorregistrierung beginnt!Die Vorregistrierung des Frühservers hat offiziell begonnen! Alle Spieler, die an der Vorregistrierung teilnehmen, erhalten reichhaltige Spielgeschenke!Vereinbare einen Termin für das Erlebnis aus erster Hand und wirfe einen Blick auf die Regeln des Frühservers!\u3010Frühserver Einladung\u3011Der Frühserver beginnt Mitte Juli 2022. Die verfügbaren Plattformen sind Android und PC. Vereinbare einen Termin und registriere sich bei Google Play und PC, dann lade das Spiel herunter, um es nach der Öffnung des ersten Servers zu erleben!Die verfügbaren Regionen sind USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Philippinen, Portugal, Brasilien, Indonesien, Kuwait, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Bahrain, Katar, Deutschland, Ungarn, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong.Bei der Vorabzahlung löscht die Daten nicht und der Aufladbetrag wird 100% auf dem offiziellen Server zurückerstattet!\u3010Regeln des Frühservers\u3011Lords, bitte lest euch die Regeln des Frühservers sorgfältig durch.Wir freuen uns darauf, euch Mitte Juli auf Terra Continent zu treffen!Kampf um die Hegemonie - Entscheidende Schlacht für mehrere Zivilisationen, Eroberung ist mehr als endloser Krieg!Nur mit Spielern aus eigenem Land kämpfen? Nein! Du kannst das großartige Schlachtfeld mit Spielern aus aller Welt erleben!Zum Scheitern verurteilt, wenn du kein Geld ausgibst? Komme zu [ Era of Conquest]!Militärkommandanten-Matching, verschiedene Waffen\uff0cSkill-Matching, freier Marsch, Zusammenarbeit im Bündnis, verwende klassische Strategien wie das Sondieren des Ostens und den Angriff auf den Westen, die Einkreisung des Punkts und den Angriff auf die Hilfe, Die echten Schlachten werden wiederherstellt, kämpfe mit den Feinden und erringe die ganze Welt!Offene Welt - Sieg Tausende von Kilometern entfernt!Als offene Welt, die RTS und Sandbox kombiniert, ist die Karte ziemlich riesig! Dünen, Oasen, Ebenen, Berge... du kannst außergewöhnliche Landschaften erleben! Du kannst kämpfen, wo immer du wollst! Städte und Lände, Helden und Schönheiten sind zum Greifen nah!Freie Erkundung - Durchbreche den Nebel und schalte Hinweise freiIst es unter dem Nebel des nächsten Rasters ein Rebell, ein Schatz oder ein Hinweis auf eine Handlung? Unter der großen Karte von 120 km * 120 km gibt es reiche Handlungsfragmente, versteckte Räuber, Rebellen und seltene Schätze ... Bist du sicher, dass du es nicht erkunden möchtest?Weitere Informationen von [ Era of Conquest] finde auf der offiziellen Website und Comunity.- Link zur Webseite des Frühservers: https://eoc-ebd.4399game.com- Offizielle Webseite: https://eoc.4399game.com/- Offizielle Community: https://www.facebook.com/EraofConquestDEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852165/German_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852160/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852161/3.jpgPressekontakt:Ying Liu,liuying4@4399.comOriginal-Content von: Era of Conquest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163968/5262838