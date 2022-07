München (ots) -Die geplanten Themen:Henry Kissingerüber Staatskunst in Zeiten von Krise und UmbruchErec Brehmers Film "Wer wir gewesen sein werden"Eine Liebesgeschichte über den Tod hinausDer Mensch im MittelpunktRubenspreisträgerin Miriam Cahn im Kunstmuseum Siegen"So forsch, so furchtlos"Fulminantes Debüt der spanischen Autorin Andrea AbreuJochen DistelmeyerEin ganzes, neues Album mit "Gefühlten Wahrheiten".Moderation: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail:presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5262859