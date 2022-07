Unterföhring (ots) -- Vorbereitungsspiele von Dortmund, Frankfurt und Stuttgart live auf Sky Sport News- Zusätzlich gibt es die Testspiele auch im Free-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 1. Juli 2022 - Für die Bundesligisten geht es bereits wieder in die Vorbereitung und Sky Sport News ist live dabei. Neben aktuellen Berichten aus den Trainingslagern der Klubs und dem Transfermarkt-Geschehen überträgt Sky Sport News auch einige Testspiele.Mit dabei ist unter anderem Europa League Sieger und Champions League Teilnehmer Eintracht Frankfurt, der zuletzt einen Transfer-Coup landen und Weltmeister Mario Götze von PSV Eindhoven verpflichten konnte.Ebenfalls starke Neuzugänge konnte Borussia Dortmund vermelden, die mit dem neuen alten Trainer Edin Terzic in die neue Saison gehen. Neben Schlotterbeck, Süle und Adeyemi steht nun die Verpflichtung des Stürmers Sebastien Haller an. Sky Sport News überträgt im Juli insgesamt drei Tests vom BVB.Sky Sport News überträgt auch einen ersten Test von VfB Stuttgart, der sich in einem dramatischen Saisonfinale den Klassenverbleib sichern konnte. Die Schwaben spielen gegen den Premier League Verein FC Brentford und auf Sky sind die Fans live dabei.Der Testspielsommer 2022 auf Sky Sport News2. Juli, 14.15 Uhr: SV Nieder-Weisel - Eintracht Frankfurt5. Juli, 18.45 Uhr: Lüner SV - Borussia Dortmund9. Juli, 14.45 Uhr: LASK - Eintracht Frankfurt9. Juli, 16.55 Uhr: Dynamo Dresden - Borussia Dortmund14. Juli, 17.45 Uhr: SC Verl - Borussia Dortmund16. Juli, 14.55 Uhr: VfB Stuttgart - FC Brentford23. Juli, 14.55 Uhr: Eintracht Frankfurt - Ajax Amsterdam"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5262895