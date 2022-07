DJ Scholz reist Montag nach Paris

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag nach Frankreich reisen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an. In Paris werde der Kanzler mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen. Das Gespräch finde im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens statt. Scholz und Macron werden sich laut Hebestreit in Paris "zu aktuellen internationalen, bilateralen sowie europapolitischen Themen austauschen". Eine Pressekonferenz ist ihm zufolge nicht geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2022 07:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.