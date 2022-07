DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Juli (27. KW)

=== M O N T A G, 4. Juli 2022 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 13:00 DE/Bundestagsfinanzausschuss, Öffentliche Anhörung zur Änderung von Verbrauchssteuergesetzen, Berlin *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Wohin steuert die Geldpolitik?" bei Frankfurt Euro Finance Summit, Frankfurt *** 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Treffen zum Umgang mit der Inflation, Berlin *** 17:00 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede be Frankfurt Euro Finance Suummit - FR/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Frankfreichs Staatspräsidenten Macron, Paris - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE D I E N S T A G, 5. Juli 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2Q, Baden-Baden *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Manz AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis inflationsindexierte 12:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck , Rede beim SPD- Wirtschaftsforum, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai 17:00 DE/Fraport AG, Get Together in der FRALounge, *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juni M I T T W O C H, 6. Juli 2022 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:45 /Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnung Internationale Handwerksmesse (IHM 2022) sowie Messerundgang, München 10:00 /Bitkom, Halbjahres-PK, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Halbjahres-PK, Frankfurt 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai 11:30 DE/Bundesbank, Pressegespräch zum Zahlungsverhalten in Deutschland, Frankfurt 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungspressekonferenz, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 16:55 DE/Bundesminister Habeck, Teilnahme an Bayerischem Wirtschaftsgespräch auf Einladung der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, München *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 14./15. Juni 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede bei Sommerfest des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Berlin - DE/Auktionsergebnis Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd Euro (Kupon: 1,7 Prozent) D O N N E R S T A G, 7. Juli 2022 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim 07:05 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 2Q, Nürnberg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai *** 09:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei 6th SSM & EBF Boardroom Dialogue, Frankfurt *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni 10:00 DE/Baader Bank AG, Online-HV *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 9. Juni *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/Bundeskanzler Scholz, Festrede bei Grundsteinlegung - DE/Deutsche Euroshop AG, Ende der Andienungsfrist im Zuge der Übernahmeofferte der Investoren Oaktree und Cura über das dem Übernahmevehikel Hercules Bidco für Volkswagen-Batteriezellwerk, Salzgitter F R E I T A G, 8. Juli 2022 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni 16:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft und Besuch internationaler Handwerksmesse, München - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Griechenland (Fitch), Türkei (Fitch) *** - EU/EZB, Ergebnisse des Klimastresstest S A M S T A G, 9. Juli 2022 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni S O N N T A G, 10. Juli 2022 18:00 DE/ARD, Sommerinterview mit CSU-Chef Söder, Berlin ===

