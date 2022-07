Die Infineon-Aktie fällt heute um rund 3% in den Keller auf ein neues 12-Monats-Tief. Dabei haben Infineon-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten rund 43% an Wert verloren. Infineon-Aktie im Fokus An der Börse legten Infineon-Papiere auf Dekadensicht per saldo um +321,1% zu, was einer Performance von im Durchschnitt +15,5% pro Jahr entspricht. Ein Investment in Höhe...

Den vollständigen Artikel lesen ...