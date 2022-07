Beim deutsch-französischen Flugzeugbauer dürften die Korken knallen. Ein Großauftrag aus China sorgt für einen ordentlichen Kurssprung der Aktie. BofA-Research nimmt Airbus auf in seine Liste mit den "besten Ideen".Die chinesische Airline China Southern will in den nächsten fünf Jahren fast 100 neue Airbus-Maschinen in seine Flotte aufnehmen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde mit Airbus ...

