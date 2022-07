Dem chronisch klammen Sportwagenhersteller Aston Martin (WKN: A2N6DH) mangelt es mal wieder an Kapital. Als Geldgeber könnte der Staatsfonds Saudi-Arabiens (PIF) einspringen. Die Aktie reagierte auf die Medienberichte von "frühen Finanzierungsgesprächen" am Donnerstag mit Abschlägen und erholte sich dann von 385 auf 473 GBp. Der britische Traditionshersteller mit Hauptsitz in Gaydon ist eine der prestigereichsten Automarken. So ist Aston Martin der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...