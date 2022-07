Wien (www.fondscheck.de) - June Wong rückt an die Spitze des Fondsanbieters Value Partners, so die Experten von "FONDS professionell".Sie übernehme die Position der Vorstandschefin zum 1. Juli, wie der Asset Manager aus Hongkong mitteile. Wong sei im Oktober 2021 zum Unternehmen gekommen. Zuletzt sei sie Präsidentin des Unternehmens gewesen, das einige seiner Anlagestrategien über eine Gesellschaft in Irland auch in Europa vertreibe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...