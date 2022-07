Wien (www.fondscheck.de) - Die für ihr offensives Risiko-Rendite-Bewusstsein bekannte Hedgefondsindustrie setzt zunehmend auf Kryptowährungen, so die Experten von "FONDS professionell".Das zeige der globale Krypto-Hedgefonds-Bericht 2022 der Unternehmensberatung PwC, der gemeinsam mit der Alternative Investment Management Association (AIMA) und Coinshares erstellt worden sei. Demnach würden ungefähr 38 Prozent der untersuchten traditionellen Hedgefonds in digitale Vermögenswerte investieren. In der Vorjahresstudie seien es nur rund 21 Prozent gewesen. ...

