Die Legalisierung von Cannabis-Produkten zu Genusszwecken in Deutschland rückt näher. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach sich gestern zum Abschluss klar für eine straffreie kontrollierte Abgabe des Rauschmittels aus. Nynomic hat ein Produkt in seinem Portfolio, dass in diesem Zusammenhang in den Fokus rücken könnte.Nach einer Serie von Expertenanhörungen soll nun eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung entsprechend umgesetzt werden. Damit könnten sich bei Nynomic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...